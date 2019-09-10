桃園市興豐路「金歡喜彩券行」日前開出「1000萬大富翁」彩券的頭獎，台彩總經理蔡國基（中）和老闆娘陳寶蘭（左）、帶來黃金的女常客（右）合影。（賴佑維攝）

貴賓白天下「黃金」 這間彩券行晚上開千萬頭獎

桃園市興豐路「金歡喜彩券行」日前開出1000萬元頭獎，台灣彩券總經理蔡國基10日前往道賀，並發放100張大樂透彩券給民眾分享喜氣。老闆娘陳寶蘭說，中獎當天1位常客的貴賓狗在店內下「黃金」，晚上就開出頭獎，讓她驚喜萬分。

陳寶蘭說，刮出大獎當天，1名女性常客同樣帶著貴賓狗「Abby」到彩券行，原本乖巧的貴賓狗，突然在店內下「黃金」。常客笑著說，當天一定會開出頭獎。陳寶蘭表示，當晚1名不到30歲的男子，先刮1張「1000萬大富翁」未中獎後，請店員隨便再拿1張，刮完後請店員協助兌獎，赫然發現對中千萬頭獎。

陳寶蘭補充，該名男子約1周來1次，中獎當下驚呼連連，也趕快打給女友，並說要找時間帶女友去旅遊。中獎的男子也開心包了36000元紅包給店家。她說，開店約6年，曾在2017年中2000萬開運發財金的2獎100萬元，首度開到大獎，也很開心。

(中時 )