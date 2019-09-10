千呼萬喚！行政院長蘇貞昌10日南下屏東視察交通建設，致詞時特別強調，站在政府的戰略高度，做規畫要有遠見、決策要有魄力、執行要有效率，隨即宣布，行政院決策高鐵南延屏東，就已規畫的4條路線請交通部進行評估定案，報行政院核定。

(中時 )