高鐵來了！蘇貞昌宣布高鐵南延屏東 12:112019/09/10 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院長蘇貞昌宣布，政院決策高鐵南延屏東。(林和生攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 千呼萬喚！行政院長蘇貞昌10日南下屏東視察交通建設，致詞時特別強調，站在政府的戰略高度，做規畫要有遠見、決策要有魄力、執行要有效率，隨即宣布，行政院決策高鐵南延屏東，就已規畫的4條路線請交通部進行評估定案，報行政院核定。 (中時 ) #屏東 #高鐵 #行政院 #決策 #蘇貞昌 也許您會感興趣 推薦閱讀 綠委掉鉅款 趙少康揭蘇貞昌往事？ 10:072019/09/06 政治 陳其邁學寫毛筆 揮毫這四字 09:412019/09/07 政治 韓粉湧入日本學者臉書 蘇揆譏：不要鬧國際笑話 11:302019/09/08 政治 廢印花稅最快12日院會拍板 政院盼列優先法案 21:542019/09/08 財經 雲林老農15.3萬喪葬津貼爭議 解套有望 04:102019/09/09 地方新聞 《產業》機車發展油電並行，蘇貞昌盼共創雙贏 08:022019/09/09 財經 蘇揆明政策性宣布高鐵確定南延屏東 19:412019/09/09 政治 立院新會期 三大案掀攻防 04:102019/09/10 財經要聞 公視改選 首輪7董事1監事過關 04:102019/09/10 藝文副刊 評韓造勢爆粗口 蘇貞昌：不知道為何藍提名這種人 10:382019/09/10 政治 生活熱門新聞 氣象局：「琵琶、塔巴」雙颱恐接力生成 - 生活 超強雨彈來了！6縣市豪、大雨特報 - 生活 蘭嶼首位女醫師！網一看…暴動了 - 生活 快評》台鐵欠屏東的債 無奈高鐵來還 - 生活 琵琶颱風恐生成 最新模擬路徑曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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