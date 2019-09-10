天下雜誌10日公布全台縣市首長滿意度，第一次當市長的新北市長侯友宜，拿下六都第二名寶座，僅次桃園市長鄭文燦，在全台22縣市中排名第七，是過去國民黨在台北縣、新北市執政14年以來最佳成績，超越前市長朱立倫。

天下雜誌報導，侯友宜曾任新北市副市長7年多，對市政熟悉，無縫接軌，也是他能夠從六都藍營首長中，拔得頭籌的原因之一。

另城市城市競爭力排名新北市排名第三，但在經濟力獲得第二名，被財經專家稱作「寧靜的耕耘者」，到今年七月底，已落實12件投資案，累積投資金額736億（經發局資料已突破800億）。

本次調查由天下雜誌在今年7月18日到8月22日間，針對台閩地區年滿20歲居民，樣本數1萬4818位，信心水準在95％，正負差在3.1到6.9百分點。並為符合縣市代表性，各縣市需完訪樣本數依縣市人口數，從550至1004個。

(中時 )