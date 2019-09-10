新北市副議長陳鴻源與永和區公所、永和耕莘醫院、王師父餅舖等合作，長期關心區內獨居長者，今（10日）上午再度募集162盒月餅禮盒，透過志工將分送給區內獨老。（葉書宏攝）

新北市副議長陳鴻源與永和區公所、永和耕莘醫院、王師父餅舖等合作，長期關心區內獨居長者，今（10日）上午再度募集162盒月餅禮盒，透過志工將分送給區內獨老。（葉書宏攝）

連續9年不曾中斷！新北市副議長陳鴻源與永和區公所、永和耕莘醫院、王師父餅舖等合作，長期關心區內獨居長者，今（10日）上午再度募集162盒月餅禮盒，透過志工將分送給區內獨老，除了致贈月餅外，志工也可順道關心獨老的生活起居。

陳鴻源表示，秋節時常會收到親朋好友的禮物，9年前他認為這些禮盒可以轉送給獨老或弱勢家庭，轉贈給更有需要的民眾，活動開始萌芽，這幾年又結合永和知名的王師父餅舖等其他單位，讓愛心逐漸擴大。

陳鴻源提到，透過區公所志工的送餐系統，除了致贈月餅外，志工也可以順道關心獨老的生活起居，曾有一名獨老需要洗腎卻遲遲不願意就醫，就是透過志工送餐時的關懷問候，讓獨老願意就醫、對抗病魔。

永和區長胡合鎔表示，相當感謝陳鴻源長期關注社會弱勢議題，尤其行之有年中秋佳節的愛心奉獻，對永和獨居長者注入滿滿的愛，營造佳節溫馨送愛的氣氛。

(中時 )