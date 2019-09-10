台中市環保局為提高民眾對大眾運輸工具的認識，進一步從日常生活中減少私人運具的使用頻率，將於21日在台灣大道市政大樓府後廣場，舉辦「讓車停下來，低碳動起來」活動；由市府各局處首長帶領民眾以騎乘自行車或步行方式，共同響應9月22日「國際無車日」；完成線上報名並完賽可獲得限量悠遊卡一張，歡迎踴躍參加。

環保局長吳志超說，今年1至8月PM2.5平均值為17.1微克，創台中市歷年最低紀錄；空氣品質不良(AQI＞100)累積天數為25天，相較去年同期的43天，減少約4成，顯見在市府多方努力下已有改善成效。今年度「國際無車日」，由市府各機關率先響應，不僅宣示市府持續改善空品的決心，亦象徵台中正努力朝向綠色低碳城市目標邁進。

吳志超指出，當日活動分為兩大部分，首先邀請民眾以自備自行車、租賃iBike或徒步方式參與無車日活動，凡事先於網路報名並於活動時間內完賽的前500名民眾，可獲得完賽好禮－已儲值100元的悠遊卡1張。

環保局強調，另一部分是闖關集點遊戲，現場設置多個宣導攤位，民眾可透過闖關遊戲或參與宣導說明等方式獲得集點章，集滿點數即可參加抽獎活動，有機會得到限量800份的精美好禮。

(中時 )