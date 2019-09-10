總統蔡英文昨天接見各地社工工會及社工公會，並提出將為社工加薪，對此，台北市社會工作人員職業工會認為，社工薪資凍漲20年，此次調整僅是將社工薪資調至應有的水平，應該要制定辦法，每3至5年內就要針對薪資結構，召開審議會議進行調整，並邀請各社會工作服務產業相關產職業工會與基層社工參與討論。

衛生福利部公告，此計畫將於109年1月1日實施。台北市社工工會提出疑問，包括社工專業人員的年資是否於1月1日就一次補齊？還是要重新計算，齊頭式的開始？如何認定？還有基層社工也很關心的年終獎金問題，是否仍依照1.5月的計算？

台北市社工工會指出，基層社工沒有太多的喜悅，隨之而來是更多看的到拿不到的擔心，呼籲衛生福利部要跟基層社工有更多務實的溝通與討論，不僅是透過一個總統的接見茶會，讓美意成為一場政治表演，所以才會於總統接見時採取不合作的行動。

台北市社工工會期盼，組織社工團結，持續的行動，未來將會持續結合立委、議員監督這個計畫落實的期程和細節，也會將工會獲得的資訊在10月和11月召開說明會邀請基層社工前來了解，甚至會擬出行動策略，再進一步透過集體的力量向衛生福利部或是縣市政府施壓。

(中時 )