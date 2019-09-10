保全員熊抱女住戶犯下性騷擾罪，士林地院判決保全公司和保全員須連帶賠償精神慰撫金8萬和醫藥費8195元。（翻攝照片／李文正台北傳真）

新北市一棟社區蘇姓保全見女住戶在地下1樓等電梯，竟從後方熊抱性騷擾，嚇得女住戶趕緊搬家，並出現情緒低落、易生氣，經過治療鑑定罹患「混合焦慮及憂鬱情緒適應障礙症」，士林地院審結，判決蘇姓保全和保全公司要負起連帶賠償責任，賠償女住戶醫療費和精神慰撫金共8萬8195元，可上訴。

女住戶在去年3月1日下午4時買菜返家，將車停在地下室準備搭電梯，見蘇姓保全員走下來，轉頭看電梯到幾樓，保全突然從後方熊抱，觸摸到她胸部，還將頭靠在肩膀上，女住戶嚇得將雙手往上揚才掙脫，刑事部分，蘇男意圖性騷擾判處拘役59日確定，女住戶求償醫療費3萬、搬家費5萬，精神慰撫金50萬元。

蘇聲稱是「開玩笑」，只有抓住肩膀沒有摸胸，女住戶還有說有笑，若感覺到被侵犯，大可呼救求援。保全公司則說，蘇男表現良好，深獲其他住戶喜愛，就算有性騷擾也屬個人行為與公司無關。

但法官傳喚女住戶的同事，案發後第2天，女住戶看起來鬱悶有心事，講述自己遭熊抱，還有示範給她看，感覺想哭但是哭不出來。半個月後，女住戶睡眠不佳、壓力大、情緒易怒，經醫院診斷為「合併有混合焦慮即憂鬱情緒的適應障礙症」。判決醫療費8195元、精神慰撫金8萬元，蘇姓保全和公司須負起連帶賠償責任。

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