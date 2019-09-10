◎扁嗆選總統 柯文哲嘆局面尷尬

前總統陳水扁公開替一邊一國行動黨拉票，被質疑違反保外就醫，未料他竟表示，受刑人也有憲法保障的言論自由、參加政黨的結社自由，矯正署想抓他回去，難道要他嗆說「來抓啊，不要逼我選總統！」對此，台北市長柯文哲今大嘆，即使他曾是阿扁的醫生，但這狀況是很尷尬。

◎殉職警未婚妻 深夜千字文陳情小英

汐止分局派出所員警薛定岳因公殉職，她的未婚妻今天凌晨在臉書「爆怨公社」發表一篇給蔡英文總統的陳情書，在上千字的文章內，直指現行3大問題，並建議修正刑法中針對傷害執行中的司法人員 之人來加重其刑 ，以保護勞苦功高的司法人員，並降低歹徒有心攻擊司法人員的意圖。

◎律師告郭台銘背信 要求退黨賠百億

未參選，先挨告。鴻海創辦人郭台銘還未正式宣布要參選中華民國第十五任總統，身為國民黨員的執業律師林憲同，認為郭台銘以要參選國民黨黨內總統初選為由，騙取黨頒發「榮譽黨員證書」；初選失利又繼續要獨立參選，破壞國民黨黨紀黨章，嚴重損害全體國民黨黨員利益，今(10)日上午以國民黨資深黨員身分，到台北地院自訴控告郭台銘涉嫌詐欺、背信，並附帶民事訴請回復原狀，要求郭台銘即日起放棄國民黨黨籍、登報道歉，還要賠償全體黨員100億元。

◎2歲女童流感送醫 全身傷疑遭虐

新北市一名2歲女童因流感被送到醫院，但院方治療時卻發現女童全身都是新舊瘀傷，立即通報新北市社會局，經查原來女童父母3個多月前離婚，女童交由母親照顧，目前女童經過治療後已由生父帶回，並向警方聲請保護令，女通遭虐原因仍待進一步釐清。

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(中時電子報)