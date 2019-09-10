總統府秘書長陳菊為了高雄氣爆案的善款使用，提告質疑的國民黨立委，國民黨立委許毓仁、立委曾銘宗、韓國瑜競總北部辦公室副執行長許淑華、高雄市議員陳麗娜、立委林麗蟬、前立委孫大千10日再度召開記者會，出示陳菊於高雄市長任內批准的公文，再度質疑陳菊，未將高雄氣爆善款專款專用，有超過8成、逾3000多萬元的善款未用於振興災區觀光。

(中時 )