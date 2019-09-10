再控菊濫用高雄氣爆善款 藍黨團赴監察院告發 12:552019/09/10 中時 張鎧乙 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨立委曾銘宗（左起）、高雄市議員陳麗娜、韓國瑜競總北部辦公室副執行長許淑華與立委許毓仁等人10日赴監察院告發陳菊。（張鎧乙攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 總統府秘書長陳菊為了高雄氣爆案的善款使用，提告質疑的國民黨立委，國民黨立委許毓仁、立委曾銘宗、韓國瑜競總北部辦公室副執行長許淑華、高雄市議員陳麗娜、立委林麗蟬、前立委孫大千10日再度召開記者會，出示陳菊於高雄市長任內批准的公文，再度質疑陳菊，未將高雄氣爆善款專款專用，有超過8成、逾3000多萬元的善款未用於振興災區觀光。 (中時 ) #立委 #善款 #陳菊 #高雄 #質疑 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯再失言 竟說：陳菊是比較肥的韓國瑜 11:042019/09/06 政治 《翻爆午間精選》柯回擊段宜康 拿陳菊身材做文章 12:252019/09/06 政治 稱陳菊是比較肥的韓國瑜 柯P不認失言 13:452019/09/06 政治 柯批韓是比較瘦的陳菊 韓國瑜回應了！ 14:532019/09/06 政治 「妳小心被陳菊告」韓粉女星聽完秒回嗆！ 18:002019/09/06 娛樂 陳菊欲以訟止謗 孫大千嘆：拜託阿莎力一點 08:402019/09/07 政治 不向陳菊道歉 柯P解釋：情緒蓋過理智 12:092019/09/07 政治 柯P坦言對陳菊沒好感：高雄選舉大輸該深刻檢討 12:312019/09/07 政治 柯消費肥的韓 蘇：對陳菊很不公平 13:442019/09/07 政治 身材遭柯文哲消費 陳菊逛書局做自己 15:062019/09/07 政治 政治熱門新聞 黑韓大本營曝光！藍營自家人幹的 - 政治 唐湘龍真情告白：換瑜聲到此結束！ - 政治 藍高幹李福軒是大韓黑？黨中央：已令李提報告 - 政治 網媒爆李佳芬是小三 韓競辦委託律師提告 - 政治 驚人！她曝：郭董超怕韓副手找他 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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