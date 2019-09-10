明年10月即將全面換發數位身分識別證New eID，部分民眾樂見拿到新卡，但台灣人權促進會、民間司法改革基金會、台灣受試者保護協會提醒，缺乏法源規範，數位身分證反而使民眾個資未經授權，就被政府比照健保卡一樣，把資料庫交給第三方運用，或成為政府強制控制人民的工具。人權團體籲請監察院介入調查。

台權會等團體除要求內政部應立即公開數位身分證細部規劃的報告、完善民主參與的程序外，也宣布將向監察委員陳情，要求監察委員調查至今為止，行政機關在推動數位身分證時是否有程序瑕疵，並應要求行政院、內政部廢棄有程序瑕疵的相關決議、招標案，及追究相關人員的法律責任。

台權會祕書長邱伊翎表示，明年換發新式身分證，是要強制每個人附加一個數位身分，所謂換發一個鑰匙，過程不用問大家的意見，就要強行全面換發，不用比照山坡地開發進行環境影響評估，這是荒謬的事情。身分證唯一法源是戶籍法，但戶籍法說要有身分證，並沒有說需要晶片身分證。

她表示，過去健保卡從紙本換到晶片卡時，政府也說裡面不會存任何東西，現在說要存近半年的就診紀錄，醫生只要一插卡就可以看到半年來的就醫情形及用藥紀錄，現在健保卡還拿來繳稅，這些都是目的外的利用，請問有法規限制政府拿健保卡作額外的利用嗎？「沒有」，因此內政部今天拍胸脯保證，說晶片身分證不會存任何資料，也不會拿去做其他的應用，又沒有其他法規的限制，怎知不會變成健保卡歷史重演？

邱伊翎並說，或許外界認為有個資法，已經保護很完善了，但健保卡資料敏感，個資法規定原則上不得蒐集處理利用，但即使如此，個資法還是允許在健保卡在核保目的之外，另建立健保資料庫，開放全民健保資 料供第三方申請做研究使用，這些都沒有法源依據，也未得到全民同意。未來若換發數位身分證，不曉得未來晶片身分證串連起來的資 料庫在沒有法律依據的情況下，會不會開放給第三方使用。

台權會專案經理何明誼也說，內政部最愛舉例德國及愛沙尼亞案例，但兩國的身分證都有「專法」，且在其專法中都有規定晶片中只能貯存哪些資料，並使用最新資安技術，何時被存取，都有規範。過去英國也試著要推身分制度，但遭民間反對告終，反對的理由就是政府做全民監控的基礎。最後就不做了，日本要推動my number，也引發很大爭議，質疑政府要強制對人民的控制，相關制度在各國都是政府非常喜歡推的，因為對於社會控制非常方便，但對公民社會最大的風險就是一舉一動都有可能透過號碼，被政府掌握。

中央研究院資訊科學研究所莊庭瑞副研究員則表示，現行戶籍法並無明確條文限制身分證及身分證號在公、私領域的使用範圍與條件，公務機關蒐集處理個人資料後，進行「目的外利用」，近來更漸趨常態化。身分證字號在生活中廣泛使用，政府、商業、學校、醫療、保險等多數資訊系統，透過身分證字號就能相互串接，本就十分令人憂心。

莊庭瑞進一步說，內政部及國發會卻避重就輕，輕描淡寫晶片身分證可能導致的監控情境；行政院上下，無論政委、國家資通安全會報，也對此政策全然默不作聲。按現在規劃的卡片規格，晶片身分證可以非接觸的方式讀取以及覆寫資料，且眾人依法需要隨身攜帶。人民隨身攜帶著這樣的證件，豈非自陷於資料外洩及監控的風險中？台灣需要明文的法律保障，以及獨立的個人資料保護專責機關，以確保台灣不會走向對岸「實名制」的監控體制。

(中時 )