華梵大學創新求生存，往「小而美」方向走，108學年起全面實施「課程模組化」，讓學生畢業時可以擁有2至3個專業；同時，發展養生領域，聘請國際知名藥學專家楊玲玲為特聘講座教授，推出「整合健康管理學程」。

華梵大學校長李天任坦承，國內少子化問題嚴重，華梵遭遇嚴重挑戰，因此必須改變。華梵108學年起實施「課程模組化」，首創全校跨領域選課及模組化課程教學，學生只要修完所屬科系的必修模組課程，即可至外系自由修讀其他有興趣的課程模組，畢業時具有2、3項專長，是國內第一所打破科系壁壘的大學。

李天任表示，華梵原本有12個系，將整合成5個系，每系有5、6個模組，每個模組15至20學分。學生總共須修完5個模組，加上其他通識學分，始得畢業，除了拿到畢業證書，學校也會發給修過模組課程的證明。

此外，華梵大學也決定發展養生議題，聘請楊玲玲擔任特聘講座教授，開出「整合健康管理學程」，整合營養學、健康管理、自然療癒、藥膳、創意蔬食、園藝治療等6門課程，並且結合佛教僧伽醫護基金會等民間專家與醫師團隊，提供師生養生健康新知。

中秋節將至，民眾都要吃月餅應景。楊玲玲表示，市售月餅1個約500到1000大卡，相當於2碗白飯的熱量，每餐吃1個，1天等於吃下6碗白飯，讓量相當驚人。

楊玲玲推薦中秋三餐健康養生新吃法，早餐吃蘆筍、柚子等9種蔬果做成的「六合蔬果沙拉」，午餐則可將月餅切成1／4或1／3片，再搭配小黃瓜、鳳梨、香蕉與小番茄等切片後依序排上，即成為健康養生又可口的「中秋月餅小點」，既嚐到了月餅的美味，熱量又可減至1／4至1／3。

至於晚餐，楊玲玲推薦高纖又能提升免疫力「嫦娥養生涮涮鍋」，只需在火鍋內放入秋葵、絲瓜、無基改豆腐、油豆腐、香菇、金針菇、杏鮑菇、海帶，與當季蔬菜一同烹煮，再搭配蘭香醬，立刻成為一道抗氧化的涮嘴美食鍋。

(中時 )