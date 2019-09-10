傳出郭台銘將於9月13日發表退黨聲明，並在中秋節連假結束後，前往中選會登記成為總統被連署人，以獨立參選之姿出征2020。郭幕僚蔡沁瑜今天上午嚴正否認將發表退黨聲明傳聞，同時慎重澄清，郭台銘思考的是替台灣提出解決良方，外界所關注是否有退黨動作，「其實不會有，包含時間點、方式，都不會發生」。

蔡沁瑜解釋，退還黨證給國民黨不是考量重點，郭台銘多次強調國家利益大於政黨利益，退回黨證必須是決定參選與否才會有進一步的形式問題，這部分在還沒發生之前都不會回應。

假使國民黨祭出黨紀開鍘，蔡沁瑜說，國民黨真的要怎麼做，不是郭台銘能主控，眼前就是把該做的事情做好。

話鋒一轉，蔡沁瑜指出，郭台銘關心的是，法西颱風重創日本，導致多名台灣旅客滯留機場，另外也很樂見政府能夠採納郭台銘日前提出高鐵南伸的建議，希望蔡政府在接下來的日子，繼續跟隨郭台銘的思考，顧及全台灣民眾。

有媒體民調顯示，郭柯王三人自823同台後，未有進一步動作，態勢減溫民調直往下墜，蔡沁瑜說，民調數字真的就是參考，知道大家對於郭台銘的期待，民調數字高會開心歡喜，也知道郭柯王三人合體之後，社會有人期許中道主流力量匯集在一起。

不過，也有人分析，郭董民調下滑，恐出現棄保效應，蔡沁瑜直言，「以現在情況而言，棄誰保誰還說不定」，支持者現在很焦慮也很心急，希望郭台銘能盡快給答案，因此陸續傳出很多版本，包含棄保效應發酵、擔憂民調下滑，郭台銘的確還在思考，請再給他一些時間，9月17日前給外界答案。

柯文哲日前稱若郭不選，將換他陷入天人交戰，柯可能會有此擔憂嗎？蔡沁瑜說，不僅柯文哲，包括郭台銘，相信也是天人交戰，因為要做任何決定真的沒有這麼簡單，要考慮到很多情況，這關係台灣未來，這部份不僅柯會擔憂，郭也會再做進一步思量。

(中時 )