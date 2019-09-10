鴻海創辦人郭台銘最晚要在9月17日前向中選會登記成為總統被連署人，適逢中秋節，郭幕僚蔡沁瑜今天表示，這一兩天，郭台銘將親自送月餅給前立法院長王金平與前往新竹送給柯媽媽，目前沒有打算送給高雄市長韓國瑜。

她指出，在這個時間點，好好討論接下來該怎麼回應社會期待，「裡面有紙條」，但始終對紙條內容三緘其口，還透露目前還沒討論到競選總部。

不過，就在郭台銘有望獨立參選總統前夕，律師林憲同10日上午前往台北地院，以國民黨資深黨員身分，控告郭台銘詐欺、背信，並附帶民事要求郭台銘退黨、登報道歉，並賠償100億元。

對此，蔡沁瑜表示，「不好意思，這個人我們真的也不認識」，但是因為時間已經到了這個階段，柯文哲也說這是歷史上關鍵日子，相信接下來的日子裡，有很多「林憲同們」會陸續出來，希望大家能保持理智看清楚，針對這些部分不多做回應，因為也無從回應起。

高雄市長韓國瑜新北首場造勢後，迎來的是鴻海創辦人郭台銘參選蓄勢待發，韓陣營仍尋求整合，蔡沁瑜表示，希望造勢真的為台灣好，彼此認同台灣的心是一致的，「不管韓粉或郭粉，若共同目標都希望下架蔡政府，就沒有韓粉與郭粉的差別」。

蔡沁瑜指出，「未來事情很難講，用何方式合作，雙方面如何談，都很難講」，9月17日前讓郭台銘冷靜思考，由於此決定關係台灣未來，希望關鍵日子裡面做出的決定都為台灣好。

至於在韓國瑜新北造勢後，有無任何對韓的期許，蔡沁瑜表示，有些話在國民黨初選期間郭台銘就已經說過了，也提到他與韓國瑜的哥哥是從小到大一起的好朋友，也算是兄弟，包含當初提醒韓不要進入中聯辦等建議，在初選之前，該說的都說了，現在再說了時間有點太晚。

(中時 )