國民黨總統參選人韓國瑜全台首場造勢在新北市「幸福水漾公園」登場，現場湧入超過三十五萬人，草地、堤防上、甚至捷運站出口連通的辰光橋，全都是紅通通一片，穿著國旗裝的韓粉們不時揮動手中的國旗，「國瑜夜市」及胖卡餐車形成的外圍小吃美食街，人潮更是擠得寸步難行，韓粉們再度以行動支持韓國瑜，粉碎抹黃、黑韓的不實假消息。

韓粉雖不離不棄，但外界黑韓的攻勢是一波接一波，黨內認為「換瑜」風波殺傷力道尤為強勁，讓支持者很焦慮。據了解，國民黨主席吳敦義為了鴻海集團創辦人郭台銘與前立法院院長王金平，是否真會脫黨參選已頗頭痛，沒想到郭還未明確表態，黨內又掀出「換瑜」風暴，即使吳早已喊出絕不會步上「換柱」後塵，但黨內仍傳出陰謀論，直指有人不僅想拉下韓國瑜、還要換下吳敦義，主導不分區立委提名權。

從前陣子很夯的「柯郭王聯盟」話題，一直到「換瑜說」甚囂塵上，搞得國民黨內士氣浮動，韓粉也展開反制行動，昨天現場有個很特別的攤別，它不賣美食，而是由韓國瑜宜蘭後援會暨軍警消聯誼活動中心志工，發起「建議國民黨開除郭台銘和王金平」聯署，網路上也有十多個臉書挺韓社團共同參與，呼籲國民黨高層硬起來，開除不認輸又沒誠信的郭台銘，以及不參加初選卻硬要選的王金平。

(中時電子報)