前總統馬英九，前晚參加國民黨總統參選人韓國瑜造勢晚會，未料上台發表演說時，因為台下韓粉鼓譟導致尷尬被請下台，對此名作家苦苓表示很同情馬英九，還公開列出7個問題，公開喊話「馬英九給問嗎」？

苦苓臉書全文。(圖/苦苓臉書)

苦苓臉書列舉7個問題，依序是：1.韓國瑜不止一次公開罵你搞爛了台灣經濟，你還巴巴的跑去幫他站台，是想要「自取其辱」嗎？2.站台喊一喊口號就算了，你還正經八百的要演講，難道都沒有記取王金平的「前車之鑒」嗎？3.連戰吳伯雄沒來，朱立倫侯友宜也沒來，你為什麼偏來不可，難道有什麼「難言之隱」嗎？4.前任總統被公開打斷演講、請下台去，事後你還表示不介意，是在示範「唾面自乾」嗎？5.你拱了郭台銘出來，逼得韓國瑜不能被徵召，韓粉都恨死你了，你還沒有「自知之明」嗎？6.你想號召國民黨團結，問題是人家根本就不想要跟你團結，你這樣豈不是「自作多情」嗎？7.你親手斷送了國民黨政權，現在還出來到處助選，就不怕「重蹈覆轍」嗎？

隨後更強調問的七個問題，順便附送七個成語進補，但絕對不是「鹿耳朵裡的毛」，對此網友也紛紛作出回應：「不甘寂寞的政治老人，馬鹿茸」、「刷存在感，要不然鋒頭比不上阿扁」、「馬桶終究還是馬桶」。

(中時電子報)