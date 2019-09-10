全球指標資通大廠「緯創資通」今（10）日與高雄市府簽訂產業合作備忘錄，將在高雄擴大投資，推動製造、醫療、教育等產業導入數位科技創新，預計2020年總投資逾10億元，再招募300名員工，盼透過高薪職缺，吸引北漂青年返鄉就業。

高雄市長韓國瑜表示，這項簽署活動對高雄來講，是很有意義，緯創在高雄軟體研發中心持續成長茁壯，預計到明年投入經費超過十億新台幣，並擴大招募300位資訊人才，非常感謝來高雄的投資者，我們都是心存感謝，感謝緯創集團持續深耕高雄，也促進高雄產業進行數位轉型。

韓國瑜也重申，市府團隊對企業界的態度，一定要做企業界的好朋友，不可以像金字塔一樣高高在上，這是不對，現在這個資訊爆炸的時代，競爭這麼激烈，市政府跟企業一起成長、溫馨、友善的解決各種問題，會扮演企業投資的加速器，而非絆腳石。

緯創資通副董事長黃柏漙表示，7月24日與副市長見面商談投資案，才短短6周時間，感受到高市府團隊的用心及支持，不但親切，效率也很快，雙方將攜手帶動科技高雄及智慧高雄。

黃柏漙指出，緯創及集團旗下子公司緯謙、緯醫、緯育將配合協助高市府提升產業數位轉型、落實經濟發展藍圖，在學用接軌、程式教育、智慧製造、高齡醫療、醫療大數據及智慧運輸等六大方向與市府發展數位創新高雄。

(中時 )