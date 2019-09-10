大陸國家文物局今天（9月10日）早上舉行新聞發布會，正式宣布已成功追回流失文物「曾伯克父」青銅組器，8月23日已低調由日本送返，是大陸近年來在國際文物市場成功制止非法交易、實施跨國追索的價值最高的一批回歸文物。

這組青銅器為周代曾國高級貴族克父所有，包括鼎、簋（音同軌，盛放煮熟飯食的器皿，也用作禮器）、壺、甗（音同演）、霝（音同玲，小型的鼎，玩物）、盨（音同許，食器兼禮器，用來盛放穀物飯食）等6大類8件，每件器物上均鑄有子孫頌揚先祖之德，以求子孫萬代得以庇佑的銘文，少則八字，多則百字。其內容對於書法藝術及青銅學術研究有著極其重要的作用。

今年3月，這組「曾伯克父」青銅器原本要在日本東京中央拍賣公司於東京舉行的「長物·中國藝術品夜場」拍賣，但因大陸官方提出異議，表示文物疑是出自大陸湖北隨州曾國墓葬，被非法盜掘、走私出境，因此，日本東京中央拍賣公司以「涉及家族遺產糾紛」之說，停止拍賣。

隨後大陸官方透過交涉，取回文物，目前公安部門正在追查這起牽連甚廣的盜墓案。

(旺報 )