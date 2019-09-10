台中一中同學所組成的「椅子樂團」，榮獲第30屆金曲獎最佳演唱組合獎；副市長楊瓊瓔10日代表市長盧秀燕於市政會議，頒發「榮譽獎章」給樂團成員裘詠靖、陳仲穎及孫伯元；並致贈「榮譽市民獎章」給椅子樂團製作人黃榮毅，讚揚他們對音樂的付出。

新聞局指出，椅子樂團是由裘詠靖、陳仲穎及孫伯元3人組成， 2016年以首張專輯「Cheers! Land」入圍金音創作獎「最佳新人（團）獎」、「最佳民謠專輯獎」及「最佳民謠單曲獎」，初登板即大放異彩。

新聞局說，3人大學畢業後，有不同生涯規畫，因此暫時中止樂團活動，並一度失去對音樂的熱情，因緣際會下，他們認識新生代製作人黃榮毅，在他的幫助之下，重新找回對音樂的想法，並於2018年發行第二號作品「Lovely Sunday樂芙莉聖代」，樂曲流暢且趣味性十足，獲得眾多評審青睞，成為第30屆金曲獎最佳演唱組合獎項得主。

「台中鄉親以椅子樂團為榮！」新聞局強調，椅子樂團表現獲得眾多樂迷肯定，也獲得市民引以為榮，為留住他們在故鄉演出，市府已邀請他們擔任2020跨年演出的嘉賓，期盼屆時台中市民可一飽耳福。

(中時 )