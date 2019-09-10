根據9日提交至法院的文件，在華府歸還先前涉嫌違反出口管制而遭扣押的電信設備後，大陸電信巨擘華為已撤銷今年6月對商務部在內等美國多個政府部門的告訴，但仍強調這起扣押事件，是美國政府針對華為做出的一系列不正當和不公正行為的體現。

據路透社報導，華為自今年5月遭美政府列入出口管制清單，導致部分在美貨供需經美政府批准。今年6月，華為控告美政府2017年9月非法扣押華為在美剛測試完、並準備寄回大陸的通訊器材，聲稱該器材未在管制名單上，無須許可出入境，質疑美商務部扣押的合法性。

華為表示，在美政府確認該批設備不須出口許可並於8月歸還後，決定撤銷對美控訴。不過華為也強調，對於美方拒絕提供「任意且非法」扣押其設備兩年提供完整解釋，華為對此感到失望。

華為首席法務官宋柳平表示，華為美國子公司事實上贏得了這個訴訟，但「這種隨意、非法的政府行政行為—不當扣留公司財產且不給出解釋，應該為所有在美國從事正常商業活動的公司所警示，更應該被法律嚴格限制」。

不過，一向被美視為替北京進行間諜行為的華為，在美國仍面臨多項刑事指控，如今年1月美司法部大規模對華為提告，指控其涉嫌銀行詐欺、電信詐欺、竊取美電信業者貿易機密，以及違反伊朗制裁令等23項罪名。華為也已於3月反控美政府就禁止聯邦機構購買其產品一事違憲，並於5月向美國法院提出簡易判決動議，要求法院宣佈川普簽署的2019國防授權法案（National Defense Authorization Act, NDAA）違憲。

(中時電子報)