雲林縣虎尾農工袐書戢桂如姓氏罕見，很多人接過她的名片，一定會端詳好久，然後以狐疑眼神看著她問「這個姓念…」，她習慣趕緊回「ㄐㄧ ˊ」，根據雲林縣民政處戶政課統計，全縣只有她一人姓「戢」，而全國也不超過百人，實在特別。

戢桂如說，爸爸祖籍是大陸江西省餘干縣，兄弟姊妹中只有父親一人到台灣，定居台北，即使在大都會，她的姓還是很罕見，從沒遇到過與她同姓的人，成長過程常常碰到不會念她的姓的人，即使是老師也時常楞住。

戢桂如有8個兄弟姊妹，5男3女，她排行老七，哥哥表示曾在醫院遇到和他們同姓的人，而老公也指當兵時也有一位「戢」姓同袍，非常難得。

戢桂如表示，罕見姓氏最大的好處是，東西貼上姓名貼不見了都能找得回來，因為沒有同名同姓的。

縣民政處長張政國指出，「戢」傳說為舜裔姓氏，即舜帝支姓氏，另一說是西周文王第四子因長期居住兵器房附近，遂改戢姓，分布在今大陸遼寧清原，山西太原、大同、 陽泉 、晉城，陝西韓城 ，湖北老河口、武昌、黃梅、房縣、 新洲等地，在當地仍屬於罕見姓氏，遑論台灣，全國不到百人。

(中時 )