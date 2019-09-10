國民黨行管會僅設1位副主委，現由李福軒出任，但他上午未進辦公室。（黃福其／攝）

國民黨次級團體OpenKMT遭爆料是黑韓大本營，國民黨行管會副主委李福軒還在該次團的line群組批總統提名人韓國瑜。國民黨中央上午得知此事大吃一驚，黨務主管「頭殼抱著燒」。行管會主委邱大展說，李福軒向他電話解釋，聲稱在該群組是扮演煞車角色，這次只是在群組內部的私下意見表達，不知為何會流出去。

由於國民黨上月剛通過「109年中華民國總統暨立委選舉中國國民黨員行為規範」，明訂黨員不得有相互攻訐言論與行為，違反者須受黨紀處分，李福軒身為黨務高級幹部卻被爆黑韓，是否須受黨紀處分引起爭議。

邱大展說，「目前尚未考慮是否該送黨紀處分」，不過他已要求李福軒先提出報告，包括完整的line對話資料及過程說明，再決定後續如何處理。

邱大展說，雖然李表示是個人私下意見表達，不代表行管會的立場，不過他提醒李，既是黨務幹部，此事就會造成黨的困擾，況且韓國瑜既是國民黨提名人選，就一定要力挺，若再批評，即使是私下，豈不等於幫助蔡英文？李也認同他的看法，解釋在群組批韓的話大多是其他人講的，不過李承認自己有幾句話不太恰當，以後不會再批評。

黨務人士說，李福軒是美國猶他州立大學電機博士，是高知識分子，擔任國民黨次團567聯盟召集人、中評委，在洪秀柱擔任黨主席時，被延攬到黨部行管會服務，擔任義務職的副主委至今；目前行管會除了主委邱大展，李是唯一的副主委，也就是第二號人物，因對國外較熟稔，專門處理與黨產會對應，並了解德國的黨產條例處理情形等等方面業務，但李因屬義務職，有事情才會進黨部，而567聯盟也已有一段時間未運作。

李福軒在8日晚間韓國瑜新北造勢活動結束後，立刻在OpenKMT的 LINE群組點評韓犯了3大錯誤，1是將牌匾說成墓碑、2是遲到一小時、3是未阻止韓粉噓馬英九下台。李並指韓國瑜的錯誤涉及知識人品，正常人都看不下去。

據悉，中央黨部今早透過媒體得知此事，當時副秘書長杜建德、行管會主委邱大展及文傳會主委程美華正在開會，對此事大吃一驚，杜立即要求邱立即處理，向李福軒了解狀況；李先透過電話口頭解釋，不過李並無表達自請處分之意。

(中時 )