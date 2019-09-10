中秋節連續假期即將到來，交通部公路總局預估，3天假期交通特性各不同，首日以返鄉車流為主，第二天則會出現大量出遊人潮，最後一天則以返家車潮為主。公路總局預期，有16處省道、13處地方大型活動及觀光景點，將會出現壅塞。

公路總局指出，易塞車的省道以往來東西部的主要幹道（台9線蘇花公路、南迴公路）、銜接高速公路路段（台64線、台65線、台74線及台9線礁溪銜接國道5號頭城交流道），預估尖峰時段將受返鄉及出遊等旅次影響，北往南、西往東的旅次，將集中於假期前兩天，南往北、東往西旅次則集中於假期後兩日。

觀光風景地區路段部分，台2線北海岸萬里、瑞芳至福隆風景區、台14甲線清境農場、台21線日月潭易有車潮；重要觀光熱點如六福村及小人國、劍湖山世界、義大世界等，預估尖峰時段將集中於假期前兩天。

台2線瑞芳至水湳洞路段，於9月13日中秋節舉辦「點亮十三層」活動，活動將封閉水湳洞停車場，以碧砂漁港C區停車場、海科館停車場、潮境公園停車場做為替代停車場並安排接駁車（16：00至22：00）接駁民眾前往會場，由於活動當天周邊路段禁止臨時停車，建議民眾多加利用大眾運輸前往，可利用之公共運輸路線包括國道客運路線1811、1812、新北市轄公車791、826（猴硐－水湳洞）、856（黃金福隆線）、891（浪漫金水號）等路線。

公路總局表示，各處路段皆已規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制，並請警察加強違規取締，請用路的朋友提前規劃行程，避開壅塞時段。另針對蘇花路廊，公路總局將於本次連續假期實施時段性管制載運危險物品車輛及21噸（含）以上大貨車通行，9月13日南下5：00至17：00、北上5：00至15：00禁行，9月14日7：00至13：00以及9月15日12：00至16：00雙向禁行，並將適時調整管制時段。

公路總局指出，相關路況資訊除了可以在官方網站查詢，另可在最新改版的「幸福公路」App，查詢省道即時路況、國道替代道路、交管措施、防災及交通生活等資訊，還提供使用者旅行路線與轉向行動點，只要順著語音導引走，即可輕鬆行駛替代路線。

(中時 )