前花蓮地檢署檢察官林俊佑懷疑女兒遭幼兒園同學霸凌，去年6月竟然帶著2名休假員警赴幼兒園興師問罪，還當場對幼兒園孩子問訊，甚至用言詞恐嚇園長，花蓮地院上午依恐嚇危害安全罪判處拘役40日，得易科罰金，但林俊佑也因行為不當，去年9月就遭到監察院彈劾並移送職務法庭懲處免職。

但林不服職務法庭懲處，曾提起再議，林認為，他是私人時間就女兒遭霸凌一事到幼兒園了解情況，不是執行檢察官職務，不構成違反檢察官倫理規範，以適用法規錯誤理由，提起再審，但職務法庭認為再議無理由，予以駁回。

地院認為，林俊佑去年6月懷疑女兒在幼兒園遭到同學欺負，質疑園方未妥善處理，找來二名當天休假的刑警前往幼兒園，進入二樓教室訊問在場學童質，又不滿園長拒絕交出教室監視器錄影檔案，還恫嚇黃姓園長。

地院判決，林俊佑擔任檢察官，負有保障人權、維護社會秩序的義務，但其言行已影響人民對司法信賴感，所為不足取，且始終否認犯行，態度不佳，依恐嚇危害安全罪判處拘役40日，得易科罰金。

(中時電子報)