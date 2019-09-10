印地安人張育成敲出生涯首轟，接受隊友祝賀。（美聯社）

張育成大聯盟首轟。(MLB Taiwan臉書)

印地安人張育成首轟出爐！10日對戰天使，他擔任先發三壘手打第9棒，6局上把天使投手安德生(Justin Anderson)的紅中直球敲成右外野全壘打，這是一支3分炮，讓印地安人擴大領先至5分，終場以6-2擊敗天使。

張育成開轟之後笑得合不攏嘴，欣喜之情感染了隊友，紛紛給他送上祝賀。在郭泓志、胡金龍、林子偉之後，張育成是第4位在大聯盟開轟的台灣選手。

天使換上安德生時已經兩出局，壘上有跑者，他先投出了四壞保送，接著就輪到張育成。積極出棒的張育成打出界外之後又揮空，球數落後，安德生可能想決勝負或是失投，一記紅中被逮個正著，敲在棒頭上成為反方向全壘打！

今日運動家被太空人痛宰，加上張育成奮勇打敗天使，印地安人在美聯外卡的勝差又拉近到0.5場。今年印隊若打進季後賽，肯定要算上張育成一份功勞。張此戰另吞下2K，有1次四壞保送，打擊率略升至0.220。天使卓奧特(Mike Trout)趾傷未癒，大谷翔平4打數掛零。

前道奇投手郭泓志2007年6月12日敲出大聯盟首轟，不僅是台將首轟亦是台灣投手唯一的1轟，更是聯盟首次有投手參與「背靠背3連轟」，讓小小郭的打擊頭盔被送入名人堂做為見證。同年9月11日，胡金龍也在道奇開出首轟。此後台灣打者沉寂將近11年，才有紅襪林子偉於2018年9月22日敲出首轟。

(中時電子報)