行政院宣布高鐵南延屏東，讓地方民代高聲叫好。(林和生攝)

行政院長蘇貞昌10日南下屏東視察交通建設，一錘定音宣布高鐵南延屏東，並請交通部就4條先前規畫的路線進行可行性評估，蘇揆也在臺下細數所有路線的優缺點，並強調「能少拆房子就少拆」，讓左營線方案呼之欲出。

根據高鐵延伸屏東路線可行性評估，第1案從高雄燕巢出岔，該路線長度13.5到14公里，若從臺北到屏東計算行車時間，直達車約需95分鐘，站站停列車則約為136分鐘，工期需時11年，需耗資756億元經費。

第2案是從高鐵左營站出岔，路線長度17.6公里到18.9公里，同樣以臺北到屏東為例，直達車行車時間約109分鐘，站站停班次同樣是136分鐘，工期約10年，經費約為619億元。

至於鐵道局於7月有2最新規畫案，包括經高雄火車站案，沿著臺鐵路廊，地下化經過高雄市區，增設高雄站，再進入屏東六塊厝，經費約需1000億元，高雄到屏東乘車時間約24分鐘；行經小港機場案則需另設新站，並延伸至屏東潮州，該案涉及市中心拆遷問題，經費約為1500億元，行車時間25分鐘。

蘇貞昌認為，工程施工勢必有各種拆遷，「經常是現在歡迎它來，若要拆房子就開始唉」，他只著第1案說，燕巢沒進左營，感覺怪怪的，另一條進到高雄站，這是好事情，但高雄站剛搬遷、地下化工程也在不久前完工，施工要拆那麼多房子，加上千億元的工程經費，是項大工程。

至於路線若拉到小港機場要花更多錢、拆更多房子，且金額超過1500億元，似乎傾向「左營案」，但他話鋒一轉強調，專案評估時不單考慮金額，還要算施工難易度，「我認為，可以少拆房子就少拆」，最後交由可行性評估小組進行討論。

(中時 )