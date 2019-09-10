56歲的阿莫哥（化名）便是如此，所幸經由勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署銀髮人才資源中心協助，讓他順利找到人生第二份工作。（銀髮人才資源中心提供／葉書宏新北傳真）

銀髮族往往退休後的生活並不如想像中的美好，失去生活重心的日子讓許多銀髮族想重返職場，但該如何再就業卻感到茫然，56歲的阿莫哥（化名）便是如此，所幸經由勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署銀髮人才資源中心協助，讓他順利找到人生第二份工作。

據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署銀髮人才資源中心統計，去年共媒合4044位銀髮族二度就業，今年1月至8月15日止共媒合606位銀髮族。

退休前，阿莫哥擁有一份讓人稱羨的國營事業工作，工作30年，子女也已成人，開始萌生退休念頭。只是或許習慣了規律生活，退休半年後，阿莫哥發現生活沒了重心，自己開始不擅於和身旁的人互動，沒有目標的生活著實讓人心慌，全身都不對勁。

阿莫哥在圖書館櫃檯拿到銀髮中心的DM，上面寫著「協助55歲以上或已經退休的族群有就業意願者」提供就業服務…提升對社會的參與及「自我的價值」，心中燃起一線希望，好奇地前往銀髮中心。

阿莫哥受到就業服務員熱情的接待，就服員先了解他的就業動機，及期待的工作類型和條件，阿莫哥因沒從事過其他工作，不清楚有那些就業資源可以運用，更對未來職業方向感到模糊，只表達希望能配合家庭生活作息，可正常上下班、周休二日的工作。

就服員協助阿莫哥共同擬定就業協助行動計畫，另經他同意，安排深度職涯諮詢服務，讓阿莫哥對台灣產業現況及未來就業條件有初步的了解，對重返職場更加有信心。

另外就服員透過職業適性測驗評估中，發現阿莫哥具親和力與溝通力的特質和優勢，加上曾任金融櫃檯多年的工作經驗，再藉由面試技巧指導，果然，阿莫哥順利錄取銀行保全的工作機會。

銀髮中心專為銀髮求職者提供客製化一案到底服務，提供職涯諮詢、擬定就業行動計畫、推介並安排面試等協助，並積極開發友善銀髮廠商，開發職缺，歡迎有就業需求的銀髮族可上銀髮資源網查詢或電洽（02）7730-8878。

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