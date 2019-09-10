喜歡赴日本、韓國旅行的遊客，不妨趁現在兩國一起玩！因為根據外媒報導，往返日本一些小城市與韓國首爾的單程機票，最低竟然台幣300元有找，不過要注意的是，這還只是未稅票價，而且以廉價航空為主。

綜合「日經亞洲評論」（Nikkei Asian Review）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據廉航機票預訂網站ena母公司AirPlus指出，9月平日從日本福岡、茨城等較小城市搭乘廉價航空飛往韓國首都首爾，單程未稅機票最低竟然只要1,000日圓，相當於新台幣290元，如果是從東京、大阪等大都市起飛，稅前票價也大約只要1,500日圓（約新台幣436元）。

從韓國飛往日本費用甚至更低，從首爾往福岡機票票價最低只要10,000韓元，相當於新台幣262元。票價約是去年同期的2至4折。

如果加上燃料稅等各項費用，現在來回票價最便宜約落在8,000至12,000日圓之間（約新台幣2,323至3,485元），去年同期最便宜票價還要13,000至18,000日圓，如果是一般價格，票價更上看23,000至24,000日圓。

消息人士說，「以9月旺季來看，現在這樣的機票價格真的非常難得。」韓國人9月也要過中秋節，許多人會選在此時赴日拜訪家人，去年這時候，網路上很多人在罵機票太貴，不過今年價格卻大幅滑落，南韓大型旅行社Modetour在日本的分社說，行程預定數較去年大減8成。

兩國互訪旅客人數也呈現下滑，根據日本官方數據，今年7月韓國赴日旅遊人數約56.1萬人，較去年同期減少了7.6%；韓國官方統計數字也指出，5、6月，日本赴韓國旅遊人數減少了1.3%，6至7月擴大為2.7%。

兩國觀光業大受影響，原因就在於日韓關係惡化，雙方貿易衝突主要導火線起於7月，日本宣布限制氟聚酰亞胺（fluorine polyimide）、光阻劑（photoresists）及氟化氫（hydrogen fluoride）等三種半導體原物料出口韓國，隨後更將韓國踢出貿易優惠白名單，韓國則以同樣手段回敬，8月下旬，首爾更宣布終止雙方軍事情報保護協定，關係持續惡化，韓國方面有多起抵制日貨事件，觀光人數減少，兩國航空公司也相繼取消多條航線。

(中時電子報)