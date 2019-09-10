蔡健雅去年發行最新專輯《我要給世界最悠長的濕吻》，睽違多年未在Livehouse舉辦演唱會的她，今年宣佈舉辦於北中南舉辦3場《若你碰到我》Live音樂會。蔡健雅說，剛好距離2009《若你碰到他》專輯發行10年，過去總在乎外界如何看我，「10年後想問自己，若你、我，碰到了我，會是什麼樣的蔡健雅。會不會喜歡現在的我？」，因此用作演唱會命名十分恰當。

在策劃音樂會概念時，蔡健雅認為，應該要呈現最真實放鬆、自然的自己，不是帶著濃妝穿著華麗衣服站在舞台上的alter ego。最後音樂會宣傳影片選定在家中拍攝。而蔡健雅笑說，這幾年變得很宅，喜歡和貓咪舒碧和嚕路(Choupi & Loulou) 在家玩，有它們陪伴讓我感覺在台北真的有個家，更觸動了我的母愛」，更補充「僅只對貓」。

透過與貓的互動，蔡健雅也發現自己溫柔、負責任的另一面，近期也放慢工作步伐，花更多時間在家裡和貓玩，看看植物，運動，照顧自己的身心靈。在宣傳影片中的蔡健雅身著白色襯衫，從容優雅的為自己煮杯咖啡、澆花、創作，而愛貓舒碧也一同入鏡，母女兩人親暱的在沙發上玩耍大曬恩愛，羨煞眾多樂迷。

2019年「都市女聲」系列演唱會，第一波陣容包括蔡健雅、彭佳慧、孫盛希、艾怡良、魏如萱等。獲得金曲歌后次數最多的蔡健雅，將在10月底打頭陣演出，10/19在位於華山的永豐Legacy Taipei、10/20在Legacy 台中、11/2在高雄LIVE WAREHOUSE開唱。9/11（三）中午12點全面開搶，iNDIEVOX售票網與全台ibon皆可購票，更多Legacy 「都市女聲」開唱資訊鎖定Legacy粉絲專頁。

獲得金曲歌后次數最多的蔡健雅，10月底將於2019年「都市女聲」系列打頭陣演出。（Legacy提供）

第五度參加都市女聲 ，蔡健雅說：「『都市女聲』是不可被忽略的，我們獨立有想法，走自己想走的路。」（Legacy提供）

蔡健雅預告這次巡迴音樂會，嘗試以最簡單不插電編制，挑戰編曲較複雜的歌，相當有挑戰性。（Legacy提供）

Legacy 2019 都市女聲系列演唱會，公佈超豪華天后陣容，讓網友驚呼：「根本金曲獎入圍名單」。（Legacy提供）

蔡健雅在自家拍攝《若你碰到我》Live音樂會概念影片，展現自己最真實、自然、放鬆的一面。（Legacy提供）

蔡健雅拍攝巡迴概念影片，愛貓舒碧也一同入鏡。（Legacy提供）

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