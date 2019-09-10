楊麗花睽違16年強勢回歸，在台視推出《忠孝節義》前，10日起每周一至周五晚上8點，戲迷可以在台視重溫楊麗花曾於國家戲劇院演出的舞台劇《呂布與貂蟬》、《雙槍陸文龍》、《梁山伯與祝英台》與《丹心救主》，她表示，「真的讓觀眾等太久。」並透露今晚播出會與好友在家中觀看。

楊麗花心中永遠都有歌仔戲，拍攝時一個上馬鏡頭，她親自上陣，馬匹卻一度不受控，讓她意外墜馬，但她依然堅持拍完整場戲，一個「卡」都沒喊，淡定繼續演出，讓身邊所有工作人員肅然起敬，直呼她是「國寶級敬業」。陳亞蘭還原當時楊麗花墜馬情形，她透露拍攝當下，先有一匹灰馬把武行給摔下來，馴馬師很緊張詢問，「等會楊阿姨要騎怎麼辦？」並請楊麗花騎另外一匹棕色的馬，沒想到當天因拍大場面戲，現場上百位臨演，導致馬兒緊張，突然間「蹦」的一聲，楊麗花就被馬摔下來了。

楊麗花創造許多經典角色。（麗生百合提供）

陳亞蘭回憶當下，導演趕緊喊卡，結果只見楊麗花拍落自己身上的灰塵淡然回應，「為什麼不要拍？繼續。」然後安撫馬兒，「不要再把我摔下來了。」陳亞蘭表示，「楊阿姨不考慮她在歌仔戲的身分地位以身作則，是《忠孝節義》最好的示範！」《忠孝節義》24日起，每周一至周五晚間8點台視播出。

(中時 )