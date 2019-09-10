行政院長蘇貞昌今天宣布高鐵南延到屏東，屏東的觀光重鎮恆春半島業者表示，若高鐵到南延，在潮州設站會比在屏東六塊厝有效益，甚至可以的話延伸到恆春半島，希望政府可以站在台灣整體發展上南延屏東，不要為了選舉快到了而開支票。

墾丁福華飯店總經理張積光說，對恆春半島觀光業者來說，高鐵南延到潮州最理想，潮州地理位置在屏東中間點，除了有利旅客轉車到恆春外，也可結合屏北景點，將屏北、屏南串連為觀光產業鏈，把餅作大，而且在潮州設站對於未來高鐵東延到東部也可有利。

屏東縣觀光協會理事長鄭宜芳表示，交通建設是火車頭，對於高鐵南延屏東絕對支持，只是若設在屏東六塊厝，屏東市到墾丁的距離，和高雄市到墾丁差不多，對屏南地區並無幫助。若高鐵能南延到恆春最好，不過台鐵恆春線已經講了30年了，到現在都還未實現，不敢冀望高鐵到恆春。

也有業者私下表示，執政黨趕在大選前開出高鐵支票，明顯是為了選舉。站在台灣整體發展，未來若要打造環島高鐵，一定要做整體規畫，不要為了南延而南延。

(中時 )