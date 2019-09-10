韓造勢場地已鬆土植草積極復原，使用地超額補繳21萬（戴上容攝）

國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北三重幸福水漾公園舉辦造勢晚會，大批人群激情參與，新北市府於今日上午9點會勘復原狀況，新北市政府高灘地工程管理處營運企劃科長廖英琦表示，目前支架、座椅已完全撤離，申辦方積極復原，今針對部分進要求改善。國民黨新北市黨部副主委蔡博文表示，申請方復原是標準程序，9日上午撤離作業已積極全力復原受損的500平方公尺活動地。

廖英琦指出，原主辦單位申請地是5.7公頃，已繳交48萬元使用費和1萬元保證金，因活動實際使用面積超過原先申請範圍，多達2.3公頃，所以須追繳落差的使用費21萬元，全區使用面積達8公頃，總使用費為69萬元。

廖英琦表示，初估約500平方公尺草皮須修復，經費約7萬元，限主辦單位9月15日前復原，否則沒收1萬元保證金。

廖英琦指出，已看到申辦單位積極回復，草地毀損的部分，依照以往經驗，大雨過後，草約莫1周內就會長回來。民眾質疑通道邊都是禿地，他表示通道邊的草溝，就是讓下雨過後的雨水通行，因此本來就不會長草，今針對通道汙泥部分要求改善。

蔡博文說明，黨部有信心在期限內修復並補繳場地使用費，也喊冤說，本月7日造勢活動辰光橋旁也舉辦大型電音趴活動，破壞場地更嚴重，現在有大型工程車修復工程，行進輾壓草地也造成痕跡，請外界勿放大檢視。

(中時 )