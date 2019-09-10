前民進黨主席施明德今天在臉書感嘆，美麗島事件40周年了，可是40年過去，黨禁、報禁、戒嚴令、萬年國會俱往矣，但「司法不義」依舊生龍活虎。並自曝自己曾被法官呂政曄當庭嗆聲往事，呂當時直接嗆他，「我是綠色法官，你不答應和解，我下午就判你輸！」果然下午就判他敗訴，讓他感慨，「這樣忠於政黨的法官依然可以橫行，也將領終身俸！」

施明德說，幾年前，有一件關於台北市議員王世堅誹謗他的案子一審時，他就碰到一個呂政曄法官，在稱讚他對台灣民主化自由化的重大貢獻後，呑一口口水竟然説，「我是綠色法官，你不答應和解，我下午就判你輸！」果然，早上才開第一次庭下午就判他敗訴。「這樣忠於政黨的法官依然可以橫行，也將領終身俸！」

施明德感慨，在美麗島軍法大審中，他一再提及「黨禁、報禁、戒嚴令、萬年國會」，而沒有攻擊「司法不義」。因為他不願被攻擊為「干預」司法。結果，那四大害在大審後被海內外朗朗上口成為台灣民主運動的主要目標。當年連北一女的學生也有樣學樣要求解除「髮禁」。今年是美麗島事件四十周年了，可是四十過去，黨禁、報禁、戒嚴令、萬年國會俱往矣，但「司法不義」依舊生龍活虎。

施明德說，台灣司法的不可預測性，正如林向愷敎授當被告時對他説的，「我媽媽叫我要去各廟宇拜拜」，台灣司法必須靠拜拜，司法界不會引以為恥嗎？

(中時 )