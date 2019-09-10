8月31日太子站嚴重警民衝突，港鐵今日（10日）透過新聞稿發放當晚的26張閉路電視截圖，並指出太子站內有三部閉路電視被損毀或毀壞，包括2部位於車站4號月台（荃灣線往中環方向）的閉路電視，所以當晚的錄影片段並不齊全。對於有謠言指當晚太子站內有人死亡，港鐵在新聞稿內重申「根據車站記錄，當日站內並無死亡報告」。另因為太子站的損毀較嚴重，故事後需長時間進行修復，未能於翌日如常開放。

8月31日晚上太子站發生嚴重的警民衝突，一批防暴警及「速龍小隊」衝入車廂內，向市民揮動警棍、噴胡椒噴霧，多人受傷流血，事後警方驅散所有記者，港鐵事後更封站2天，令坊間有傳言指當晚有人因而死亡。雖然政府及警方連日來不斷澄清，但仍未能釋除疑慮。

港媒《香港01》報導，港鐵今日（10日）公開26張在8月31日太子站內的閉路電視截圖，供公眾參考。不過，該批截圖並未能看到防暴警及「速龍小隊」執法的情況，港鐵在新聞稿內解釋指，因為當日晚上太子站內共有3部閉路電視被損毀或塗汙，包括2部位於車站4號月台(荃灣線往中環方向)的閉路電視，因為被毀壞，該2部閉路電視的最後錄影時間分別為當日晚上約10時52分及10時53分。由於閉路電視被損毀或塗污後未能繼續錄影，故錄影片段並不齊全。

有傳太子站內有人死亡，港鐵澄清根據車站記錄，當日站內並無死亡報告。

港鐵指出，太子站在8月31日的晚上10時50分啟動緊急疏散程序。根據車站記錄，有消防處救護員於晚上11時20分進入太子站處理一宗緊急救護服務，並將一名報稱受驚的乘客帶離車站。由於太子站內當晚有多人受傷，其後消防處再派救護員傷者作初步評估。警方評估當時太子站附近情況後，認為傷者不宜經該站出入口離開。港鐵因應警方要求，安排一列特別不載客列車供救護指揮官及救護員護送傷者由太子站前往荔枝角站，將7名傷者送往醫院治理。

至於外間質疑太子站內的傷者人數有不同說法，港鐵稱，翻查有關車站記錄，油麻地站在8月31日也曾召喚救護車。當時有一班往中環方向的列車由太子站抵達油麻地站後，站員留意到有人受傷於是協助召喚救護車。據相關閉路電視紀錄，消防處救護員在晚上11時31分將3名傷者以及1名乘客先後帶離油麻地站。

(中時 )