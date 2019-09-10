行政院長蘇貞昌今天回到故鄉屏東正式宣布高鐵南延屏東。他說，這是為了「西部高鐵、東部快鐵」，以快速鐵路網提升台灣競爭力，讓每位國民都有快速安全回家的路。對於外界最關心的財務問材，他強調，不是只看眼前，而應考慮整個社會成本，明年起國家預算歲入及歲出首度出現平衡，「一切都已經傳好了（台語：準備好了）」。

不過，蘇揆並未拍板採行哪一條路線，他指示交通部一定要考量施工難易度。蘇貞昌當場指示，交通部全力協助高雄市政府規劃高捷紅線延伸屏東林園，未來最好可以延伸至東港，大大改善屏東平原的交通。

蘇貞昌指出，30年前他競選省議員時曾形容屏東「站尾包衰」，30年後由他來宣布高鐵南延屏東，現場還播放當年他競選時的照片，蘇貞昌忍不住直說「很好，很好」。

對於藍營質疑此時宣布高鐵延到屏東是選舉考量，蘇貞昌說，「這是太小看了蔡總統，太小看了行政院長、也太小看了屏東人、台灣人」，規劃建設不是只為一時的選舉，而是為台灣的百年外遠，也不只為屏東鄉親，而是為了把台灣的人流、物流連接在一起，整體提升台灣的競爭力。

交通部長林佳龍說，西部高鐵、東部快鐵，未來的環島鐵路規劃是以六小時能回到原點，並非為了個別縣市，而是以台灣為戰略的高度，連接東西，延伸南北；針對高鐵南延案，本月就要進入第二階段審查，在行政院宣布後，就會儘速完成審查，送行政院核定。

鐵道路局長胡湘麟在現場簡報目前規劃的四條路線，包括燕巢、左營、高雄及小港潮州案，目前包括屏東縣政府及民進黨多位立委都傾向左營案。

蘇貞昌表示尊重專業規劃，但他說，燕巢案未經左營，看起來怪怪的，高雄及小港案要拆太多房子，而且高雄鐵路地下化才剛完工，困難度太高；至於左營案，他已找縣長潘孟安開過很多次會，請交通部專業評估一定要考量施工難度，少拆別人房子。

(工商 )