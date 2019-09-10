柯文哲赴健康國小 參觀營養午餐 13:542019/09/10 中時 鄭任南 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲（右）10日前往北市健康國小，參觀該校的營養午餐烹煮過程，並打了飯菜與204班的小朋友共進營養午餐，柯文哲看了看全班的小朋友說你們戴眼鏡的人太多了，教育局要好好檢討。（鄭任南攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 柯文哲仔細觀看工作人員煮菜。（鄭任南攝） 柯文哲（中） 換上打菜服幫小朋友打菜。（鄭任南攝） 204班的小朋友為市長柯文哲打飯菜，享用相同的午餐。（鄭任南攝） 台北市長柯文哲前往北市健康國小，參觀該校的營養午餐。 (中時 ) #國小 #營養午餐 #柯文哲 #北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯再失言 竟說：陳菊是比較肥的韓國瑜 11:042019/09/06 政治 柯文哲曝林志玲懷孕 婦女新知批性別歧視應道歉 12:532019/09/06 生活 稱陳菊是比較肥的韓國瑜 柯P不認失言 13:452019/09/06 政治 柯文哲是什麼東西？李來希都被搞混了 21:292019/09/06 政治 郭選總統 柯文哲：是郭董要說服柯粉 21:552019/09/07 政治 柯嗆蔡：民調高不見黃之鋒 04:102019/09/09 話題觀察 柯P：若郭不選 輪到我天人交戰 21:412019/09/09 政治 郭柯結盟支持度下滑 柯P否認自己開炮扯後腿 11:142019/09/10 政治 林昀儒捐20萬 助宜縣府免費營養午餐政策 11:542019/09/10 生活 《翻爆午間精選》扁嗆選總統 柯文哲嘆局面尷尬 12:122019/09/10 政治 生活熱門新聞 氣象局：「琵琶、塔巴」雙颱恐接力生成 - 生活 超強雨彈來了！6縣市豪、大雨特報 - 生活 蘭嶼首位女醫師！網一看…暴動了 - 生活 快評》台鐵欠屏東的債 無奈高鐵來還 - 生活 薯餅別再這樣吃？隱藏版吃法網讚爆 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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