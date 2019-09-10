柯文哲仔細觀看工作人員煮菜。（鄭任南攝）
柯文哲仔細觀看工作人員煮菜。（鄭任南攝）
柯文哲（中） 換上打菜服幫小朋友打菜。（鄭任南攝）
柯文哲（中） 換上打菜服幫小朋友打菜。（鄭任南攝）
204班的小朋友為市長柯文哲打飯菜，享用相同的午餐。（鄭任南攝）
204班的小朋友為市長柯文哲打飯菜，享用相同的午餐。（鄭任南攝）

台北市長柯文哲前往北市健康國小，參觀該校的營養午餐。

(中時 )

#國小 #營養午餐 #柯文哲 #北市