香港特別行政區行政長官林鄭月娥今(10日)早出席行政會議前會見記者。針對有美媒記者提出的「撤回修例並未制止抗議」，林鄭月娥表示，她提出的4項行動「不僅包括撤回修例」，而是「要表達願意開啟對話的誠意」。

環球網報導，現場有美國有線電視新聞網(CNN)記者提問：「撤回修例並未成功制止抗議，如何提供一些政治措施以帶來和平？」

對此，林鄭月娥表示，「如果你看過我的視訊錄像(就會明白)，我提出4項行動，並不僅僅包括撤回修例，目的並非直接要借此停止暴力，而是要表達我願意開啓對話的誠意。」

林鄭強調，暴力應該被制止。若要向前看，讓香港重獲和平，我們非常樂意與人民直接溝通，這是我們的立場。「開場也提到，我們正準備去到社區，和民眾對話。」林鄭說。林鄭月娥呼籲，讓香港重獲和平的首要任務，便是所有人，要對暴力說不。

9月4日，林鄭月娥發表電視講話，提出打破目前香港困局的四項行動，包括：保安局局長在立法會復會後，按《議事規則》動議撤回條例草案；全力支持監警會的工作；從本月起，行政長官和所有司局長會走入社區與市民對話，一起探討解決方法；邀請社會領袖、專家和學者，就社會深層次問題進行獨立研究及檢討，向政府提出建議。

(中時 )