今年夏季全台水雉繁殖族群再創新高，成鳥高達1024隻，台南市官田區佔77％，族群量最多。近20年來水雉從原本不到50隻發展到上千隻，這段傳奇歷程由素人導演邱彩堂歷經19年完整拍攝紀錄，名為《雉在菱里》，今（10）日在農委會林務局首映。

邱彩綢自民國89年開始拍攝水雉「生態教育園區」從無到有的歷程。她回憶，民國98年發生水雉集體中毒事件，她跟著園區夥伴到處撿拾屍體。如今看到保育有成深感欣慰，更感謝農友們的支持，願意採取收益較少的農法。

官田地是台灣菱角重鎮，民國90年代水雉族群因棲地開發與農藥過度使用命懸一線。農友林丙火表示，後來採取友善農法，用「稻菱輪作」方式，逐漸成為水雉首要棲地。另一農友陳鴻偉則說，改變農法後，原本寂寞的稻田青蛙多了、老鼠多了，蛇來了、水雉也來了，就是農作物減少了，但他們並不後悔。

林務局則自民國95年起補助台南市野鳥學會進行復育，並推動環境教育，同時補助台南市政府實施水雉保育獎勵。民國98年水雉集體中毒後，林務局又推動「農田生態保育營造—綠色保育標章認證」行動方案，並與農友簽訂《官田區水雉棲息合作協議》，每年12至1月保留適當水域供水雉覓食。

水雉棲地營造並無前例可依循，幸好中華野鳥學會、台南市野鳥學會等民間團體蒐集文獻與參考國外水雉棲地模式，在旱地上人工開挖成淡水埤塘，加上一群千歲團農友與夥伴努力拚搏，才有目前的成果。水雉生態教育園區主任李文珍證實，在持續努力下，水雉原本瀕臨絕種，現今族群已能穩定成長。

林務局長林華慶亦指出，藉由友善耕作維持農田生態環境，可讓野生動物數量增加。但增加的成本和減少的經濟收益，不應由農民獨自承擔；因為維護野生動物棲地帶來的公益價值是由全民共享，付出的代價也應由公眾一起承擔，這就是「生態給付」的概念。

此外，邱彩綢感表示，拍攝這部紀錄片讓她感受到人心的改變，願意分一口飯給其他動物，人與動物能共同生活在一起，才是一個完整的環境。

(中時 )