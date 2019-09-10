公視、yahooTV合作節目《一呼百應》，入圍本屆金鐘獎「益智及實境節目獎」與「益智及實境節目主持人獎」，主持人黃子佼與吳姍儒（Sandy）表示非常感謝評審們的肯定，黃子佼提到下次應該也要幫節目的見證律師報名金鐘獎主持人，稱讚律師口條都很好。

黃子佼想起當年自己和藍心湄主持《超級大富翁》，謝震武擔任出題角色，到了第2季他們退出節目，改由謝震武、廖筱君主持，第3季更改為謝一人獨撐大局。因此黃子佼特別提醒Sandy小心律師，還開玩笑表示「以前我就是這樣被謝震武幹掉的」，令她緊張直喊，「佼哥，我們還在直播耶！」

黃子佼（左）分析節目入圍原因。（公視提供）

第一階段獎金倍數題第一題就開出吉利倍數888，沒想到下一題卻一反倍數遞增慣例，開出666的倍數，令黃子佼、Sandy相當錯愕，黃子佼還當場隔空跟製作單位確認，「是不是弄反啦？應該是999倍吧？」在得知是製作單位故意設計的巧思以後，黃子佼恍然大悟，立馬分析出本次入圍金鐘原因，笑稱應該就是節目不按牌理出牌。

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