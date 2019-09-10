國民黨持續追打總統府秘書長陳菊在擔任高雄市長期間處理高雄氣爆的善款流向，國民黨立委許淑華以及高雄市議員陳麗娜今天在立院黨團舉行記者會，質疑有超過8成、逾3000多萬元的善款未用於振興災區觀光，記者會結束後便直接前往監察院告發陳菊。

陳麗娜指出，高雄市璀璨愛河光雕盛典展演計畫使用善款350萬元，但是愛河並非災區。「高雄遊高雄加油」觀光產業振興方案行銷通路推廣專案使用善款462萬元、高雄行銷大作戰暨多元媒體通路購買使用善款354萬元，行銷通路推廣與災民有何直接關係？高雄市觀光推廣日文網站建置使用善款289萬元、公務預算300萬元，這些數據都顯示，連指定用途的捐款，都可以被挪作他用。

陳麗娜指出，觀光局氣爆指定用途捐款合計37案只有3案用於災區計畫，其餘多用於非災區，捐款人指定使用在災區捐款4千多萬元占捐款93％，但用於非災區經費卻高達3千多萬元占捐款83％，這麼高的比例都不是用在災區，公文白紙黑字很清楚，民進黨議員是裝傻還是不懂？

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，高雄市府已把全案移送高雄地檢署偵辦，將追究法律責任，至於氣爆善款的使用，經過高雄市議會追查後，已違反《公益勸募條例》和《災害防救法》，這涉及到了政治責任，因此他們將到監察院正式告發，陳菊也應該自己出來講清楚。

(中時 )