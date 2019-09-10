行政院長蘇貞昌今至屏東視察，宣布高鐵確定將延伸屏東，採用何種方案則未說明。然而事實上，目前高鐵南延的四大方案都仍在鐵道局內待評估，政院卻搶先公佈。交通學者認為此舉根本是先射箭再畫靶，且明知道是虧本的系統，卻還是堅持要做，最後只會淪為全民買埋單。觀光學者也表示，高鐵南延屏東，對屏東市整體觀光幫助並不大。

目前高鐵南延共有四大方案，包括燕巢岔出，經費756億元；左營南延，經費619億元；經高雄火車站，經費1000億元；經小港機場，經費1500億元，不過四大方案都尚在鐵道局待審查中，可行性等相關評估均未完成。

淡江大學運輸管理學系副教授羅孝賢表示，屏東交通需求確實要處理，但絕對不是以高鐵延伸方式進行，即使高鐵真的延伸到屏東，一小時恐怕也只有1、2班車，對居民而言還是到左營轉車會更方便。

羅孝賢表示，大眾運輸系統與人體一樣，需有大動脈、靜脈、微血管，以日本為例，就有高鐵、火車、捷運、公車等系統完整的串連，讓大眾運輸工具深入偏鄉，服務偏鄉旅客，也帶動當地觀光發展。

羅孝賢指出，高鐵南延議題每每都是選前浮出、選後消失，根本是戲弄鄉親，在專業評估完成前搶先預告延伸，不就是先有答案再去湊嗎？那還需要專家評估嗎？

羅孝賢說，每個縣市都要有高鐵站，導致高鐵變慢鐵，對原本搭乘的人不便；偏鄉車站則班次很少，當地民眾仍須轉車，對偏鄉民眾也不便，且明知道延伸後會拖累整體，還是執意全民買單，最後只是淪為皆輸局面。

台北城市科技大學觀光學系助理教授李奇嶽表示，屏東是農業之地，並非商貿聚集之處，即使高鐵延伸到當地，也無法活絡屏東市的觀光發展，旅客一樣要轉車，恐怕屏東轉車系統還不如左營便利，若真的要延伸，就直接延到屏東最大觀光亮點墾丁，否則乾脆不要延。

(中時 )