台灣人最愛雞排和珍奶，前陣子又把珍奶熱潮帶到日本去，可見台灣號稱「珍奶王國」名不虛傳。近日網上又掀起討論，一名網友專門詢問「哪間的珍珠奶茶試手搖店最好喝」？結果統計下來，居然是大家耳熟能詳的「50嵐」得到最多青睞。

日前網友在PTT上閒聊，表示「冬天到了，喝一杯熱熱的珍奶，在家裡當肥宅 是最幸福的事了。珍奶我比較喜歡清心，感覺比50嵐順。大家覺得哪家珍奶最好喝呢」？結果經網友熱烈回應後，50嵐的珍奶愛好者佔了多數，網友透露關鍵在於「品質穩定」。

50嵐的波霸（大珍珠）是許多網友喜愛的，其份量多且口感各店一致，相當看重品質穩定，不愧是台灣珍奶手搖飲料始祖之一。（本報系資料照）

認為50嵐珍奶勝出的網友表示，「珍珠夠多 純粹是珍珠多我愛」、「50嵐，最穩定」、「波霸奶茶+冰淇淋」、「五十嵐品質穩定，細水長流」、「50嵐，品質算最穩定」、「50嵐跟迷客夏」、「還是五十嵐好喝」、「50嵐，波霸讚」、「50嵐，而且不會因分店不同味道不一樣，水準很一致」、「50嵐的珍珠目前沒踩到雷都很Q」。

綜合網友討論，50嵐的波霸（大珍珠）是許多網友喜愛的，其份量多且口感各店一致，相當看重品質穩定，不愧是台灣珍奶手搖飲料始祖之一，能夠屹立不搖20多年。另外，「天仁茗茶」、「迷客夏」、「春水堂」、「可不可」、「丸作」的珍奶也都受到相當多網友推薦。

(中時電子報)