交通部公路總局為因應中秋連假疏運，規劃多項公共運輸優惠措施，包括國道客運平日優惠票價或原票價85折、臺灣好行半價及國道客運、臺鐵、高鐵使用電子票證轉乘在地客運折扣等，自12日起至15日止，歡迎民眾多加利用大眾運輸工具規劃返鄉旅遊行程。

南投監理站長游明傳表示，中秋連假只要搭乘交通部核定86條國道客運路線，即享平日優惠或原票價85折，如國光客運「臺北-日月潭」原票價470元優惠票價460元、「臺北-南投」原票價380元優惠票價360元、「臺北-埔里」原票價405元優惠票價390元，其他如統聯、國光及和欣等國道客運路線亦有優惠，詳情可至各客運公司網頁查詢。

另搭乘臺鐵、高鐵及國道客運後轉乘在地客運的乘客，持有效電子票證轉乘中彰投地區在地客運還，可再享基本里程免費優惠，如公路客運優待基本里程8公里或市區客運以臺中市公車現行實施10公里免費等優惠措施。

(中時 )