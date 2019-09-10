鴻海創辦人郭台銘被認為篤定參選，台南市長黃偉哲今天被問到這個郭參選對台南是有利還是不利時，他說，大家只要看國民黨或藍營的人對郭台銘參選氣急敗壞就可以知道，儘管嘴巴不說，但郭參選對藍營是有衝擊的，強調不管對藍綠衝擊如何，所有的候選人都一樣，最大敵人是自己，要把自己的票源鞏固好比較重要。

他說，綠營整合事實上是不錯的，但立委整合仍需要加強，國親都能國親合了，綠營為什麼大家大綠、大綠、中綠小綠或是淺綠深綠，大家分來分去，最重要是不要彼此攻擊，所以郭台銘以及柯文哲或是王金平院長，他們在郭台銘參選後會不會合流，是如何合流，如何推出自己的這個立委候選人，對朝野兩黨有什麼影響，這部分真的還要再觀察。

他說，看起來郭台銘似乎已經問過媽祖，所以媽祖可能給他一些答案，他的參選似乎就如同颱風警報一樣，對藍綠，大家都需要加強防颱措施，慎防自己的樁腳被挖走，被颱風捲走，這點是要特別注意的。

今天剛好是立委遷戶籍最後一天，盛傳喜樂島的彭文正好像已經把戶籍遷下來，間接證實將參選第六選區，也使得該選區變成台南現在最熱門的選區，黃偉哲說，尊重彭文正遷戶口，每個人都有遷徙的自由，但第六選區可能將變成不僅是台南市最激烈的地區，也是全國最激烈。

他說，深藍、深綠大家都估計會把票撐很開，如果白色力量或郭台銘陣營又推出立委參選人，那就真的參選爆炸；不過該區立委席次只有一名，到時候可能會變成割喉戰，打到骨折，所以作為選務單位的台南市政府一定要維持選務中立，維持選舉秩序，對於非法選舉要嚴加取締。

外傳柯文哲可能招攬顏純左參選第1選區立委，黃偉哲說，柯文哲動作積極，這段時間全台各地遊走，不純粹拜廟，還拜訪潛在候選人，這點讓民進黨戒慎恐懼，慎防民進黨牆角被挖走、昔日同事變未來敵人，至於顏純左未來動向如何，黨部目前積極接洽中。

(中時 )