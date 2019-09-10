新北市樹林農會理事長後年才要改選，卻因高敏慧涉及浮報助理費案遭到羈押禁見時，自爆遭到曾任立法委員的人士檢舉，意外扯出地方派系互鬥祕辛。

樹林地區綠營分為四大派系，實力在伯仲之間，掌門人分為曾任立委的張清芳、廖本煙及資深議員陳世榮、高敏慧，雖然都屬綠營，但同室操戈紀錄卻是歷歷在目。

均曾擔任中央民代的廖本煙、張清芳，早期還是鎮長（廖本煙）、祕書（張清芳）的戰友關係，但隨著兩人同把目標對準立委寶座，親密戰友關係也起了化學變化，最終反目成仇互告不斷。

張清芳在2004年底的第六屆立委選舉時，以89票、0.02％的些微差距敗給廖本煙後，淡出政壇，但影響力猶在，曾有意角逐市議員的圳福里長蘇益和，為目前該派的檯面上人物。

被視為是綠營形象派的陳世榮，服務處助理簡舒培在2009年曾出馬跟高敏慧角逐婦女保障名額，也被歸為派系內鬥，最終簡舒培雖敗給高敏慧，卻在2014年當選北市議員迄今。

陳世榮在2014年市議員黨內初選時，大意遭到其他派系「暗算」失去提名，幸好他長期耕耘地方頗有好評，憑藉實力驚險連任，但綠營內赤裸裸的鬥爭手法，也令人嘆為觀止。

橫跨農會、政界及商界的高敏慧、賴朝進系統，先是賴以一票之差痛失市代會主席寶座淡出政壇，高敏慧也因配合款弊案形象不佳所致，得票數屆屆減少，也計畫轉戰農會不再尋求連任，未料理事長選戰還沒開打，她就因案遭到羈押，還在步上囚車前自爆是派系鬥爭所致。

已傳承到第二代的廖家系統，第二代廖宜琨與蘇巧慧挑戰立委初選未果，但仍成功轉戰市議員，第一代掌門人廖本煙有意將勢力拓展到農會系統，讓廖家勢力可能橫跨政、農領域，一支獨秀，在樹大招風下，意外被牽扯進高敏慧涉貪案，還一併把隔岸觀火的國民黨市議員林金結也拖下水。

(中時 )