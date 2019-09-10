原本霸氣威猛的獅子，經過麻醉後整隻軟趴趴的，彷彿瞬間變成「大玩偶」。（圖／翻攝自臉書）

獅子、花豹、巨蟒、甚至北極熊，該如何作電腦斷層掃描（MRI）呢？國外臉書粉專「Medicine Meets Technology」日前就有網友分享「動物健檢」有趣照片，網友見照紛紛笑翻：「工讀生快出來！」。

從照片看來，進行電腦斷層掃描最方便的應該就是「蟒蛇」了，外型直直的、軟軟的，太長還能因此而對折。（圖／翻攝自臉書）

平常帥氣的馬兒被固定在檢查檯上變成「四腳朝天」，讓網友笑成一片。（圖／翻攝自臉書）

照片中可見，這些動物不像人類，照MRI之前必需先給予麻醉，讓大家看見了大型動物乖乖躺在儀器上沉睡的可愛模樣，而原本威猛的獅子，經過麻醉後整隻軟趴趴，任醫療人員擺佈，送進儀器裡掃描，彷彿瞬間變成「大玩偶」。網友見照後紛紛表示「太可愛了」、「好像大隻的貓咪」、「穿著獅裝的工讀生因天氣太熱中暑了吧」！

大猩猩進行電腦斷層掃描的模樣讓網友笑說：「這位是工讀生嗎？」（圖／翻攝自臉書）

不只獅子，接受健檢的其他動物，檢查姿勢也相當逗趣，平常帥氣的馬兒，「四腳朝天」被固定在檢查檯上；大巨蟒外型直直、軟軟的，還因太長被「對折」，網友笑：「這是剛做好的香腸嗎？」；有人看見大猩猩的模樣笑說：「這位是工讀生嗎？」、「我想去打工」。

(中時電子報)