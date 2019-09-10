對於司機種種行徑，網友紛紛留言表示「不爽不要做！」，也有人說每次只要坐到這位司機的班次，全車乘客好像都是他的仇人，對大家都很兇。（翻攝臉書／王昱凱花蓮報導）

搭客運通勤是許多人回憶，但聽老司機罵髒話可能就是噩夢了。一名花蓮客運劉姓司機，遭乘客上網爆料，因學生以零錢買票，讓他覺得麻煩，一路狂罵髒話，遭學生拍下po網。網友灌爆貼文留言區，紛紛表示「不爽就不要做啊！」，花蓮客運也出面道歉，承諾定會調查清楚，加強同仁服務素質。

事發班次為每日自瑞穗出發至玉里的1135班次，鄰近上學時間，多為學生通勤搭乘，9日事發當時，因玉里高中學生沒有悠遊卡，投幣買票，導致司機嫌收班要點收零錢麻煩，一路怒罵「X拎娘雞X」，還未著制服，過程遭乘客拍下po網，引起網友撻伐。

有網友表示，覺的很丟臉，以觀光立縣的花蓮，大眾客運日常竟然是這樣。老司機行徑引發眾怒，網友灌爆留言區大喊「不爽就不要做！沒人逼你」，留言處

也有人表示，只要是這位司機的班次，所有乘客好像是他仇人，連老人都罵。

花蓮客運協理胡重光10日出面致歉表示，劉姓司機到職6年，經驗老道，此次應是偶發事件，絕非網友所說慣性如此。目前已經司機停職調查，若違規屬實，最重將記過免職。未來也將投入同仁關懷，避免司機心緒波動影響乘客。

玉里高中校長江耀淇表示，同學行為十分勇敢，將自己想法表達出來，校方一定以學生安全為主，盡力維護權益。

(中時 )