朱宗慶打擊樂團記者會 介紹2新生代演奏家 13:202019/09/10 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 彭瀞瑩現場演出。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 黃微心現場演出。（趙雙傑攝） 朱宗慶打擊樂團今日舉行記者會，向大家介紹新生代演奏家彭瀞瑩以及黃微心，介紹她們即將演出的2019打擊樂獨奏會 《再讓我說個故事好嗎》 和《微笑是它的劍》。 (中時 ) #朱宗慶 #樂團 #記者會 #新生代 #打擊 也許您會感興趣 推薦閱讀 鐵玫瑰、覺醒兩大音樂盛會聯名 邀台灣在地樂團桃園開唱 15:422019/09/06 娛樂 陶晶瑩「音道」助陣！郭子挺愛滋病友淚喊：我何德何能 16:512019/09/06 娛樂 惠譽下調香港評級 陳茂波：缺乏理據 12:412019/09/08 兩岸 藍營新生代力挺韓！網分析後嘆：但他不挺 15:302019/09/08 政治 搖滾台中首日破4萬樂迷湧入 締造創新紀錄 16:532019/09/08 生活 讓音樂人展現自己 年輕樂團的最佳舞台就在搖滾台中 09:102019/09/09 生活 《產業》台灣精品創新科技應用，IFA展放異彩 10:342019/09/09 財經 葫蘆墩文化中心中秋音樂會 周四晚間登場 14:352019/09/09 生活 小男孩樂團TICC開唱 米非壓力大到失眠想嗑安眠藥 16:022019/09/09 娛樂 遠來的打擊犯罪夥伴 紐約市警局辣警參訪樹林警分局 15:102019/09/09 生活 生活熱門新聞 氣象局：「琵琶、塔巴」雙颱恐接力生成 - 生活 超強雨彈來了！6縣市豪、大雨特報 - 生活 蘭嶼首位女醫師！網一看…暴動了 - 生活 快評》台鐵欠屏東的債 無奈高鐵來還 - 生活 薯餅別再這樣吃？隱藏版吃法網讚爆 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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