黃微心現場演出。（趙雙傑攝）
黃微心現場演出。（趙雙傑攝）

朱宗慶打擊樂團今日舉行記者會，向大家介紹新生代演奏家彭瀞瑩以及黃微心，介紹她們即將演出的2019打擊樂獨奏會 《再讓我說個故事好嗎》 和《微笑是它的劍》。

(中時 )

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