創作才子黃奕儒自2017年出道，更獲得天團五月天阿信提攜合作、也陸續與前輩家家、八三夭樂團合唱。近期世界12強棒球錦標賽11月即將開打，黃奕儒受邀為本屆賽事演唱官方指定應援曲〈鬥陣〉，他更花整整3個月不斷推翻精修而成。有別過往情歌，應景編排大合唱展現磅礡氣氛，他滿意說：「聽了一定可以提振士氣，為中華隊寫歌是壓力，那是來自對好歌的期許，絕對不能漏氣！」

黃奕儒作品從創作人本身角度出發，今年音樂觸角邁向戲劇圈為影視作品演唱〈圈套〉，這次獲得體育界肯定，演唱中華隊指定歌曲〈鬥陣〉，新歌將於世界級國際賽事播放。談到創作靈感，跟情歌創作不同，黃奕儒說：「希望在關鍵時刻能應援的歌，一起贏下比賽的氣勢，過去都是用中文，這次特別下功夫用閩南語，很新鮮的創作。」

黃爸爸以前是棒球校隊，從小耳濡目染下黃奕儒也是棒球迷，他最愛的棒球選手是陳金鋒、陽岱鋼與林智勝。本屆賽事他最想看「中日大戰」，期待偶像陽岱鋼為中華隊披上戰袍出征，也期待許多新生代球員加入，預祝中華隊奪下冠軍、能順利取得明年奧運資格張重要門票。

看似斯文的黃奕儒，做過最熱血的事，就是高中因徵件比賽創作人生第一首歌，大學為了音樂屢次參賽，更不顧家人反對，考取街頭藝人執照到街頭駐唱，存下打賞費獨自錄音推出專輯，如今終於站上自己的舞台。21日將在台北華山Legacy舉辦演唱會，黃奕儒透露當晚嘉賓不只一組，好友魏嘉瑩會到，他笑說，「亮點就是與嘉賓們的全新合作，花了很多心思設計，大家要好好期待玩出新的音樂。也會首唱新歌給大家聽，21號一定要來」。

世界12強棒球錦標賽11月即將開打，黃奕儒受邀為本屆賽事演唱官方指定應援曲〈鬥陣〉。（相映國際提供）

黃奕儒演唱中華隊官方指定應援曲〈鬥陣〉。（相映國際提供）

黃奕儒演唱中華隊官方指定應援曲〈鬥陣〉。（相映國際提供）

世界12強棒球錦標賽11月即將開打，黃奕儒受邀為本屆賽事演唱官方指定應援曲〈鬥陣〉。（相映國際提供）

(中時 )