阿達主持狼谷競技台《Game什麼東西》，找來安苡愛演出爆笑短劇，再共同開箱試玩新遊戲。製作單位特別讓安苡愛在短劇裡飾演被狗仔逼瘋的大明星，她狂喊，「我怕被狗仔拍到照片，明天又上周刊封面，我要躲起來。」被阿達虧說：「這根本時事情境劇！」

安苡愛才出場，就像受驚嚇壞的小白兔，逃進阿達他們的宿舍裡，為了甩開緊緊跟拍的狗仔，求阿達和學妹們讓她避風頭、躲記者。原來安苡愛因為緋聞成為記者追逐的焦點，她也因此對身旁的所有舉動都充滿懷疑與不安。宿舍裡，小優想幫公仔拍照，安苡愛卻誤認是要偷拍；樓心潼用電腦打字，安苡愛也指責她想上網爆料，甚至疑心病大爆發，懷疑大家想錄音、裝針孔，崩潰尖叫：「不要拍我，離我遠一點！」讓大家無言表示：「她是不是太多不好的新聞上身，所以變成這樣？」連忙想辦法幫她喬裝躲過狗仔。

安苡愛演出崩潰的樣子。（狼谷競技台提供）

阿達還脫稿演出，自己加台詞：「安苡愛還出入豪宅。」惹得安苡愛大笑說：「你是不是看到什麼？」阿達裝傻，「我看周刊的，這不是時事情境喜劇嗎？」這集開箱的遊戲為《WWE 2K19》和《Fighters Legacy》，都是硬派格鬥遊戲，安苡愛展現遊戲天分，最後還打贏「格鬥小天后」陳瑀希，讓眾人叫好。

(中時 )