最近英國的布里斯托一間小學發了訊息給家長，內容是他們發現最近有人會在IG上以13歲少女的名義來誘騙學生。據調查後學校發現，這名自稱艾娃.泰勒(Ava Taylor)的使用戶竟是一個「他」。

據《Bristol Live》報導，昨(9)日英國一間國小(Oasis Brislington)發了訊息給家長，警告他們如果發現自己的孩子在IG上跟一名自稱「艾娃」的13歲少女聊天時，一定要立刻報警！因為他們聊天的對象根本不是「她」，而是「他」。有學生家長告訴學校，她的孩子接受了艾娃的交友邀請，所幸這男孩很機警在察覺不對後立刻刪掉了艾娃好友。因為學校收到了家長的反應，索性開始追查這名13歲少女究竟是何人，沒想到這一查下去不得了他們發現「艾娃」根本不是一位可愛的小蘿莉，而是一位男性。更嚇人的是，當他們打開「艾娃」的IG頁面時，裡面充滿了「可怕的圖片和影片」。這讓學校不得不保持警惕，目前學校除了呼籲家長要小心防範這名「艾娃」之外，也已經與當地警局合作。

(中時電子報)